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Ücretsiz VPN 'Hide.me'de Aylık Veri Sınırı 2GB'tan 10GB'a Yükseltildi

Son dönemlerde coronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte insanların evlerine kapanması sonucunda, VPN kullanımlarında ciddi bir artış yaşanıyor.

01.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:49
Ücretsiz VPN 'Hide.me'de Aylık Veri Sınırı 2GB'tan 10GB'a Yükseltildi
Son dönemlerde coronavirüs (Covid-19) salgınıyla birlikte insanların evlerine kapanması sonucunda, VPN kullanımlarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu nedenle VPN uygulaması hide.me de ücretsiz versiyonunda veri aktarım sınırını 2GB'tan 10GB'a yükselttiğini duyurdu. Bu değişiklik an itibariyle kullanımda ve bunun kalıcı bir değişim olduğunu söyleyebiliriz.

Hali hazırda çokça tercih edilen bazı VPN'lere baktığımızda, birçoğunun düşük hızlar ve daha az veri sınırları sunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hide.me'nin kullanıcıları için böyle bir karar alması oldukça sevindirici. Ayrıca hide.me'nin ücretsiz versiyonunu kullanabilmek için kredi kartınızı sisteme kaydetmeniz gerekmiyor, bu da güzel bir özellik.

Aslında hide.me'nin ilginç bir yanı da şu ki, 10GB sınırını aştığınızda size ücretsiz versiyonda sınırsız veri sunuyor ancak bunun için bir uyarısı var. 10GB sınırını aştıktan sonra artık istediğiniz bir sunucu konumunu seçemeyeceksiniz ve bunun yerine rastgele bir sunucuya bağlanabileceksiniz. Bunun küçük bir bedel olduğu söylenebilir ancak yerel içeriği görmenize izin veren belirli bir ülkedeki bir sunucuyu kullanmanız gerektiğinde planlarınız bozulabilir (ücretsiz versiyonda seçim yapabileceğiniz sadece 5 sunucu konumu olsa da).

Sınırlı server konumlarının yanı sıra, ücretsiz versiyonda kullanıcılar hide.me'yi aynı anda sadece 1 cihaz üzerinden kullanabiliyor. Oysa ki ücretli versiyona sahip kullanıcılar uygulamayı aynı anda 10 cihazda birden kullanabiliyor. Tüm bu kısıtlamaların normal olduğu söylenebilir çünkü hide.me'nin, kullanıcılarını bir şekilde ücretli versiyona geçmeleri için teşvik etmesi gerekiyor.

Ayrıca her iki versiyonda da şirket, kullanıcılarının kayıtlarını tutmadığını ve reklam göstermediğini belirtiyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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