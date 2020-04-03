Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ücretsiz VPN Hizmeti Windows'a da Geliyor

Cloudflare'ın ücretsiz VPN hizmeti Warp, Android ve iOS'un ardından Windows'a da geliyor.

Windows için Ücretsiz VPN Kullanıma Açılıyor!

Warp VPN'in Windows ve macOS sürümlerinin beta programlarının başladığı açıklandı.

03.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:50
Ücretsiz VPN Hizmeti Windows'a da Geliyor
Cloudflare'ın ücretsiz VPN hizmeti Warp, Android ve iOS'un ardından Windows'a da geliyor.

Windows için Ücretsiz VPN Kullanıma Açılıyor!

Warp VPN'in Windows ve macOS sürümlerinin beta programlarının başladığı açıklandı. Tamamen ücretsiz ve reklamsız olan Warp VPN, gizlilik odaklı çalışmakta.

macOS ve Windows için Warp VPN, internet bağlantılarını güvence altına almak ve dünya genelinde bulunan internet servis sağlayıcılarının casusluk yapmalarını önlemek için Wireguard güvenlik protokolünü kullanmakta. Uygulama Android ve iOS'da olduğu gibi macOS ve Windows'ta da ücretsiz olacak.

Beta programına one.one.one.one adresinden kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra sizlere beta programı hakkında e-posta ile bilgi verilmekte. Ücretli Warp Plus hizmetinin de Windows ve macOS'a geleceği duyuruldu. Ücretsiz sürüm ile ücretli sürüm arasında hız farkı bulunuyor. WARP Plus ile daha yüksek hızlar elde edilmekte ve internet bağlantınız uzun süre boyunca şifrelenmekte.

Windows ve macOS için başlatılan beta programına kayıt olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Linux Desteği de Geliyor!

Cloudflare, Linux desteğinin Windows ve macOS'un ardından geleceği müjdesini verdi ve "Linux'u unutmadık. Cloudflare çalışanlarının yaklaşık% 10'u masaüstlerinde Linux çalıştırıyor" dedi.

Hemen aşağıdan Warp VPN'i cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir



Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:52: Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini... - Haberler 12:51: Yaşlı kadının tüm birikimini aldılar, "Biz de oyuna geldik" dediler - Haberler 12:50: Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli - Haberler 12:50: Sosyal Medya Uygulamalarına İlgi Artarken Linkedin Kullanıcı Kaybediyor - Haberler 12:50: Xiaomi'den Rekorlar Kıran Giyilebilir Aksesuar Başarısı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak