Ücretsiz yaz dönemi kursları başladı

Çocukların yeteneklerini geliştirmelerine büyük olanak sağlayanŞehitkamilBelediyesi, yetişkinlere de zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri, yeni hobiler edinmeleri için olanaklar oluşturmaya devam ediyor. Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) bünyesinde açılan ücretsiz temel resim kursunda haftanın 6 günü farklı yaş guruplarına özel 2 farklı seansta 2'şer saatlik eğitimler veriliyor. Resim sanatına ilgisi olan ancak bilgisi olmayan kişiler, kursta resim konusuna dair birçok şey öğrenme imkanı buluyor.

YAZ DÖNEMİ KURSLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

Resim sanatına ilgi duyan herkesi kursa davet eden Şehitkamil Sanat Merkezi Resim Öğretmeni Başak Elmas, "Öğrencilerimize resim sanat eğitiminin temel resim eğitimi veriyorum. Öğrencilerimize; perspektif, ölçü alma, resmin ana bilgilerinden bahsediyorum. Bu kursun sonunda kursu düzenli bir şekilde bitiren öğrencilerim, karakalem resim yapabilmektedir. Şehitkamil Sanat Merkezimizde yaz dönemi kurslarımız başlamıştır. Resim sanatına ilgi duyan herkesi kursumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil Sanat Merkezi'nde temel resim kursunun haricinde; bağlama, gitar, keman, piyano, tambur, yağlıboya, karakalem, ebru, hüsn-i hat kurslarından da ücretsiz olarak yararlanılabilir.

ŞSM

Toplam 14 bin 600 metrekare kapalı alana sahip ŞSM içerisinde; 400 kişilik konser salonu, sanat galerisi, VİP salonu, 7 adet musiki eğitim salonu, 120 metrekare prova salonu, 3 adet kulis, 4 adet el sanatları atölyesi, 7 adet müzik aletleri depolama alanı, 5 adet idari büro, 240 kişilik açık amfi ve fuaye alanı, bin 700 metrekare teras ve açık sergi alanları, kütüphane, E-Kütüphane, kafeterya, 2 katlı 250 araçlık kapalı otopark bulunuyor.