Uçum, İş Kolları ve Yetki Süreci Çalıştayı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, " Türkiye 'nin ihtiyaçları çerçevesinde politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak isteyen her çevreden temsilciler her zaman bu ortamlara gelebilir görüşlerini aktarabilir ortak bir politika geliştirme konusunda katkılarını sunabilir." dedi.Çankaya Köşkü'nde düzenlenen İş Kolları ve Yetki Süreci Çalıştayı'na başkanlık eden Uçum, kurulun toplu iş hukuku çalışma grubu olarak ikinci kez toplandıklarını söyledi.Bugün yapılan toplantının konusunun "İş kolu ve yetki süreçleri" olduğunu hatırlatan Uçum, "Bildiğiniz gibi Hukuk Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulmuş 9 Politika Kurulundan biridir. Bu kurulların tamamının başkanı Cumhurbaşkanıdır. Çeşitli kereler dile getirdiğimiz gibi bu kurulların görevi esas olarak politika geliştirmeye katkıda bulunmaktır." diye konuştu.Bu kurulların istişari olduğunu vurgulayan Uçum, şunları kaydetti:"Bu kurullar ele aldıkları her konuda o konuyla ilgili temas eden tüm aktörlerin tüm temsilcilerin tüm çevrelerin bir arada olmasını sağlayacak şekilde bir çalışma tarzını benimsemiştir. Burada ele alınan konuların tamamı ülkesel ihtiyaçlarla ilgilidir. Makro konulardır. Belli bir mecranın, belli bir görüşün bakış açısıyla ele alınmamaktadır. O nedenle biz kendi alanımıza giren çalışma konularımızla ilgili her toplantımıza tüm çevreleri davet ediyoruz."Uçum bazı çevrelerin çeşitli gerekçelerle bu toplantılara katılmadığının altını çizerken, yüzde 90 denilebilecek bir kesimin severek, isteyerek bu toplantılara katıldığını ve hükümetin geliştirebileceği politikalar açısından katkı sunmayı bir sorumluluk olarak kabul ettiğini dile getirdi.Mehmet Uçum, şöyle devam etti:"Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde politika geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak isteyen her çevreden temsilciler her zaman bu ortamlara gelebilir görüşlerini aktarabilir ortak bir politika geliştirme konusunda katkılarını sunabilir. Bugünkü toplantımızın özel konusu iş kolu ve yetki süreci. Türkiye'de şu anda 2019 Temmuz istatistiklerine göre 13 milyon 764 bin 63 işçi çalışan vardır. Bunun anlamı Türkiye'de sendika üyesi olma potansiyeline sahip 13 milyon 764 bin 63 işçinin bulunmasıdır."Sendikalaşma oranına bakıldığında 1 milyon 894 bin 170 üye ve yüzde 13,76'lık bir oranın söz konusu olduğuna işaret eden Uçum, "Aslına bakarsanız bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında da bu sendikalaşma oranı son derece iyi bir orandır." diye konuştu.Uçum, sendikaya üye olma, ayrılma konusunda noter şartının kaldırılmasının çok olumlu etkisinin olduğunu hatırlatarak, "2012 yılında yapılan değişiklikle e-Devlet üzerinden üye olma imkanı getirilmiş ve başka etkenlerle birlikte üyelik artışı son 7 yılda yüzde 50'den fazla olmuştur." ifadesini kullandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verilerine göre, toplu sözleşmeden yararlanma oranının sendika üyesi oranına göre biraz daha düşük olduğuna dikkati çeken Uçum, yüzde 2'lik bir sendika üyesi kesimin toplu sözleşmeden yararlanamadığını dile getirdi.Türkiye'de toplu sözleşmeyi teşvik edecek bir mekanizmanın var olduğunu aktaran Uçum, "O da teşmil. Hükümet kanalıyla toplu sözleşmenin teşmil edilmesi. Ancak bu teşmil pek de uygulamaya geçmiş bir düzenleme olmamıştır." dedi.Uçum, yeni yasa ile 28 olan iş kolu sayısının 20'ye indirildiğini ancak uygulamada sorunların bulunduğunun söylendiğini ifade etti. Azaltmaya gidildiğinde 18 olarak düşünüldüğünün altını çizen Uçum, sonrasında 20'de karar kılındığını kaydetti.Bu konuda çok sorunlu bir alan tanımı olmadığına değinen Uçum, "Olmayan iş kollarında kayıtlı olan iş yerleri ile karşılaşılmaktadır. Ama eğer sınıf kodları açısından da sorun varsa bu da bu masada tartışılmalı, çözüm önerileri de gündeme gelmelidir." dedi.Uçum, yetki sürecinin toplu sözleşme üniteleri ile değerlendirilebileceğine işaret etti.Toplantıya kurul üyesi Uğur Kızılca'nın yanı sıra yargı üyeleri, akademisyenler ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.