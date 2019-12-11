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Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

Geçtiğimiz hafta yarışmadaki iki ünlü şefin işine son verildiği Chef's Arena, fragmanı yayınlanmasına rağmen yayından kaldırıldı. MasterChef rakip olarak gösterilen yarışma, istenilen başarıyı elde edemeyerek reyting sıralamasında 50'inci oldu.

11.12.2019 10:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:55

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Chefs Arena'da ünlü şefler Pınar İshakoğlu ve Büdeyr'in kaptanlığında yarışmacılar, hünerlerini sergileyerek yaptığı yemekleri restoran patronu Batuhan Piatti'nin misafirlerine sunuyor. Formatıyla dikkat çeken ve TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'e rakip olarak olarak gösterilen yarışma, reyting sıralamasında istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı.

İKİ ŞEFİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI

Ünlü şef Batuhan Piatti, yarışmanın yeni bölüm tanıtımında yarışmacılara sert davranmadığı gerekçesiyle Pınar İshakoğlu ve Sina Büdeyr'i işten çıkardığını söyledi. Sert mizacıyla hafızalara kazınan Piatti'nin büyük umutlarla başladığı yarışması reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadı.

HER YERDEN SİLİNDİ

Medya Radar'da yer alan habere göre: Cumartesi günleri yayınlanan programın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasına rağmen Kanal D'nin internet sitesi ve yayın akışından tamamen çıkarıldı. İlk bölümünde Total'de 48., AB'de ise 41. olan program ikinci bölümünde ise reyting listesine 50. sıradan girmişti.

Üçüncü bölüm fragmanı yayınlanan Chefs Arena yarışması yayından kaldırıldı

Kanal D, Sina, Magazin


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