Üçüncü Dünya Filmi

Mısır’ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis’le iletişim kurmayı başaran Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Karşılaştığı hayalle gerçek arasında olaylar karşısında korkup geri dönmeye karar verir ama artık çok geçtir. Tören çoktan gerçekleşmiş, İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.Yönetmen:
Metin KuruSenaryo:
Metin KuruOyuncular:
Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say, Gizem Karaca, Abdullah Faruk Günaydın, Hilal KavakderelioğluFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
Üçüncü DünyaYapımcı Firma:
Halk FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
82 dk.Dağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
30.08.2019Üçüncü Dünya Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.