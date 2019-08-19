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Üçüncü Dünya Filmi

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19.08.2019 16:54 Üçüncü Dünya Filmi
Mısır’ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis’le iletişim kurmayı başaran Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Karşılaştığı hayalle gerçek arasında olaylar karşısında korkup geri dönmeye karar verir ama artık çok geçtir. Tören çoktan gerçekleşmiş, İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.


Yönetmen: Metin Kuru
Senaryo: Metin Kuru
Oyuncular: Behice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say, Gizem Karaca, Abdullah Faruk Günaydın, Hilal Kavakderelioğlu
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Üçüncü Dünya
Yapımcı Firma: Halk Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 82 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 30.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com

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