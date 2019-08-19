Üçüncü Dünya Filmi

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Mısır’ın en büyük tanrısı olarak kabul edilen İsis’le iletişim kurmayı başaran Lily, İsis’in muhafızları tarafından tapınağa götürülür. Karşılaştığı hayalle gerçek arasında olaylar karşısında korkup geri dönmeye karar verir ama artık çok geçtir. Tören çoktan gerçekleşmiş, İsis yeni bedeninde yaşamaya başlamıştır.Metin KuruMetin KuruBehice Maurer, İlhami Adsal, Nihat Demirel, Gülay Say, Gizem Karaca, Abdullah Faruk Günaydın, Hilal KavakderelioğluGerilimÜçüncü DünyaHalk Film2019TürkiyeTürkçe82 dk.MC Film30.08.2019