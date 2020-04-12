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Üçüncü intihar girişiminde öldü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, Selahattin Ö.(69), kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

12.04.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:50
Üçüncü intihar girişiminde öldü

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, Selahattin Ö.(69), kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Üç çocuk babası Selahattin Ö., bugün saat 13.00 sıralarında, birlikte yaşadığı evli olan oğlu Murat Ö. tarafından Selendi'nin Kırsal Çamyayla Mahallesi'ndeki evlerinde, odasında tavana asılı olarak ölü bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selahattin Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından intihar ettiği belirlenen Selahattin Ö,'nün cansız bedeni, otopsi için Selendi Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Jandarma, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve daha önce de iki kez intihar girişiminde bulunan Selahattin Ö.'nün intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Selendi, Güncel
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