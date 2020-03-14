Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
TOKAT'ta apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.
14.03.2020 19:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:59
TOKAT'ta apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısında bulunan Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan 3 çocuklu Kadim ve Nurten Ceylan çiftinin küçük kızları Güneş Ceylan, açık olan pencere önündeki koltuğa çıkarak dışarıya bakmaya çalıştı. Dengesini kaybeden küçük çocuk bir anda düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredikiler ve anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük Güneş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Meslek Lisesi, Tokat, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Güncel
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Güncel
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Güncel
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Güncel
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu