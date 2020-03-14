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Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı

Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandıTOKAT'ta apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.

14.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:14
Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı
TOKAT'ta apartmanın 3'üncü katındaki evin penceresinden düşen Güneş Ceylan (2) ağır yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi Çağgölü Caddesi Ticaret Meslek Lisesi karşısında bulunan Yıldız Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katında yaşayan 3 çocuklu Kadim ve Nurten Ceylan çiftinin küçük kızları Güneş Ceylan, açık olan pencere önündeki koltuğa çıkarak dışarıya bakmaya çalıştı. Dengesini kaybeden küçük çocuk bir anda aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı fark eden çevredikeler ve anne Nurten Ceylan, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan minik Güneş, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırdı. Talihsiz çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Üçüncü kat penceresinden düşen Güneş, ağır yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler : Meslek Lisesi, Tokat, Güncel

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