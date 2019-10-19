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Üçüncü kattan atlayan kadını tutmaya çalıştı

Zeytinburnu'nda bir binanın 3. katından atlayan kadın ve aşağıda kadını tutmaya çalışan kişi yaralandı.

19.10.2019 20:05
Zeytinburnu'nda bir binanın 3. katından atlayan kadın ve aşağıda kadını tutmaya çalışan kişi yaralandı.
Yeşiltepe Mahallesi 53. Sokak'taki bir apartmanın 3. katında oturan F.B, henüz belirlenemeyen nedenle binadan atladı.
Bu sırada sokakta bulunan İ.T. kendisini boşluğa bırakan kadını tutmaya çalıştı. F.B. ve kendisini tutmaya çalışan İ.T. zemine çarparak yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Üçüncü kattan atlayan kadını tutmaya çalıştı

Zeytinburnu, Yeşiltepe, Güncel

Kaynak: AA

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