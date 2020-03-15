Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de - Ekonomi

Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de

"Kanuni" adındaki üçüncü sondaj gemisi bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.

15.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:27
Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de

"Kanuni" adındaki üçüncü sondaj gemisi bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mersin, Taşucu, Sabah, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Ekonomi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Ekonomi
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek Ekonomi
Ronaldo, otellerini koronavirüs hastalarının tedavisi için hastaneye çevirecek
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Ekonomi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Ekonomi
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı