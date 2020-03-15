Üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni' Türkiye'de
"Kanuni" adındaki üçüncü sondaj gemisi bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.
15.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:27
"Kanuni" adındaki üçüncü sondaj gemisi bu sabah Taşucu Mersin açıklarındaki demir sahasına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com
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