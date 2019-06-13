Uçurama düşen çoban kurtarıldı

Antalya
'da 150 metrelik uçuruma düşen çoban, 12 saatlik çalışmayla bulunduğu yerden çıkartılabildi.Gündoğmuş
ilçesi Bedan Mahallesi'nde keçilerini otlattığı sırada dengesini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlanan Mehmet Tuğrul
(60), durumu telefonla yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye UMKE, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla Tuğrul'un bulunduğu yere inen ekipler, donma tehlikesi geçiren Tuğrul'u 12 saat süren çalışmanın ardından uçurumdan çıkartabildi.
Ambulans helikopterle Akdeniz Üniversitesi
Hastanesine kaldırılan Tuğrul'un vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi.
Kaynak: AAtelefon
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