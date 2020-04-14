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Uçurtma uçuran çocuklar polisin ikazıyla eve gitti

Edirne'de, uçurtma uçuran çocuklar polisin ikazı sonrası evlerine gitti.

14.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:32
Edirne 'de, uçurtma uçuran çocuklar polisin ikazı sonrası evlerine gitti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri gün boyunca denetimler gerçekleştiriyor.
Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un, 20 yaş altı genç ve çocukların dışarıda görüldüğünü telsizden anons etmesinin ardından ekipler Umurbey ve Gazimihal mahallelerine gitti.
Umurbey Mahallesi'ndeki Sarayspor tesislerinin halı sahasında top oynayan çocuklar polisleri görünce kaçtı.
Ekipler, Gazimihal Mahallesi Tunca Nehri kenarındaki set üzerinde uçurtma uçuran çocukları da uyardı. Çocuklar dışarı çıktıkları için özür dileyerek evlerine gitti.
Polis ekipleri mahallelerde "Veliler çocuklarınızın dışarıya çıkmasına izin vermeyin, sağlığınız için evde kalın" şeklinde anons da yaptı. Uçurtma uçuran çocuklar polisin ikazıyla eve gitti

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kurt, Umurbey, Edirne, Polis, Güncel
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