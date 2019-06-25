25.06.2019 13:22
Haberler » Güncel » Haber

Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

Uçurum kenarında 6 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın, otlatmaya dağlık alana çıkan ve uçurum kıyısında 6 gündür aç ve susuz mahsur kalan 2 keçisi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın, otlatmaya dağlık alana çıkan ve uçurum kıyısında 6 gündür aç ve susuz mahsur kalan 2 keçisi jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi, 6 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekiplerinden yardım istedi. Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Kocapınar köyüne giderek keçileri mahsur kaldıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Keçilerin yamaçtan aşağı inebileceği bir nokta belirleyen ekipler, hayvanları buradan indirerek Süleyman Çağaç'a teslim etti. Süleyman Çağaç jandarma ekiplerine teşekkür etti.


- Burdur
Kaynak: DHA
AFAD , Kocapınar , Burdur , Jandarma , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:42 Toroslar'da yol çalışmaları aralıksız sürüyor
15:42 THK'ya bağış bu dönem 8 kat arttı
15:42 Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
15:41 Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
15:41 İmamoğlu: (Mazbata) Yarın olur diye ümidimiz var
15:41 DHA DIŞ- Rusya: ABD İHA'sı, İran hava sahasındaydı
15:40 Karacabey'in güzellikleri tur şirketlerinin yeni gözdesi