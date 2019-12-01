Haberler » 3. Sayfa » Uçurum kenarında can pazarı - Haber

Uçurum kenarında can pazarı

Bursa'da uçurum kenarında ağaca takılı kalan kamyonette sıkışan amca ve yeğeni kurtarmak için ekipler seferber oldu.

01.12.2019 12:51 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:56Uçurum kenarında can pazarı
'da uçurum kenarında ağaca takılı kalan kamyonette sıkışan amca ve yeğeni kurtarmak için ekipler seferber oldu. Halatlarla sabitlenen kamyonetten amca çıkarılırken, yeğen sıkıştığı yerden kamyonet yola alındıktan sonra kurtarılabildi.

Kaza, Bursa'nın ilçesi Nadır yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan A.D. (17) idaresindeki 16 VH 677 plakalı kamyonet, Nadır kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıktı. Yol kenarındaki uçuruma doğru yönelen kamyonet buradaki ağaca çarparak durabildi. Kazayı fark eden diğer sürücüler ekiplere verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve yoldan geçmekte olan beton mikserine halatlarla sabitlenen kamyonetin içindekilerin kurtarılması için herkes seferber oldu. Sürücünün yanındaki amca Y.S. (40) kamyonetten kurtarılırken, A.D. ise kamyonetin konumu sebebiyle sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

Kamyonetin uçuruma yuvarlanma riski sebebiyle titizlikle yürütülen çalışmalara vinç de eklendi. Vinç kamyoneti bulunduğu yerden çıkardıktan sonra itfaiye ekipleri araç içindeki genç adamı sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:35 Batman'da aranan 5 şahıs yakalandı
14:14 Kolunu pres makinesine kıstıran işçi hastanelik oldu
14:03 Zeytin toplamak için evden çıkan yaşlı kadın, 14 saat sonra bitkin halde bulundu
14:00 FETÖ'ye yardımdan hapis cezası alan firari yakalandı
13:56 Kahvede otururken yakalanmışlardı: 2 tutuklama
1.12.2019 14:41:29