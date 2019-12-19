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Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu

Hatay'ın Defne ilçesinde dün uçuruma yuvarlanan otomobilin içinden yaralı kurtarılan kadının 2 yaşındaki oğlunun, kazanın ardından eve giden babası tarafından ölü bulunduğu ortaya çıktı.

19.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:39
Hatay'ın Defne ilçesinde dün uçuruma yuvarlanan otomobilin içinden yaralı kurtarılan kadının 2 yaşındaki oğlunun, kazanın ardından eve giden babası tarafından ölü bulunduğu ortaya çıktı.
İddiaya göre, Döver Mahallesi'nde dün kullandığı otomobil yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan Gökben O'nun yaralandığı bilgisi verilen eşi Mehmet O, araçta olmadığını öğrendiği çocuğuna bakmak için Subaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.
Baba Mehmet O, 2 yaşındaki oğlu S.E.O'yu yatakta hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine verdi. Adrese giden ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gökben O'nun ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Dün, Gökben O. idaresindeki otomobil, Döver Mahallesi'nde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma devrilmiş, yaralı kadın itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu

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Kaynak: AA


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