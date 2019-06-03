Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde uçuruma düşen kişi ağır yaralandı.
Güngörmüş köyü dağlık alanına arkadaşlarıyla gezmeye giden Mehmet Garip
Erdoğan (37) dengesini kaybederek uçuruma düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD
ve sağlık ekipleri, Erdoğan'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
AFAD ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla uçurumdan kurtarılan Erdoğan, ambulansla Kahta
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Erdoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Mehmet Garip
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