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Uçuruma yuvarlanan amcayı OBB ekibi kurtardı

Ordu'da motorlu aracıyla birlikte uçuruma yuvarlanan 60 yaşındaki kişiyi, tesadüfen oradan geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin (OBB) yönetici ekibi kurtardı.

05.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:05
Uçuruma yuvarlanan amcayı OBB ekibi kurtardı
Ordu 'da motorlu aracıyla birlikte uçuruma yuvarlanan 60 yaşındaki kişiyi, tesadüfen oradan geçen Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin (OBB) yönetici ekibi kurtardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman beraberinde Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve OBB Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu, Korgan'ın Tepealan bölgesinde incelemeler yaptı. Heyet, incelemelerin ardından dönüş yolunda iken, önlerinde seyir halinde olan ve sürücülüğünü Mehmet Can'ın yaptığı patpat adıyla bilinen motorlu araç 60 metrelik dik eğimli uçuruma yuvarlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, hemen 112 ve Jandarma ekiplerine haber vererek duruma müdahale edilmesini istedi. Kısa zamanda olay yerine gelen ekipler ve yöre sakinlerinin çabasıyla Nazım Can uçurumdan çıkarıldı. Vücudunda kırık olduğu belirlenen Mehmet Can, tedavi altına alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Korgan, Ordu, 3. Sayfa
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