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Uçuruma yuvarlanan çoban öldü

Artvin'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti.

18.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:44
'de sürülerini otlatırken uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti.
Artvin merkeze bağlı Kalburlu köyünde sürülerini otlatan Resul Çoruh (65), kayalıklardan 60 metre uçuruma yuvarlandı.
Babası Resul Çoruh'la birlikte çobanlık yapan Emre Çoruh, babasının yuvarlandığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, İtfaiye, ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çoruh'un olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.
Çoruh'un cesedi AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden Artvin-Yusufeli kara yoluna indirilerek Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Uçuruma yuvarlanan çoban öldü

Jandarma, Artvin, AFAD, Güncel

Kaynak: AA


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