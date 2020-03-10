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Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'da motosikletiyle uçurumdan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

10.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:26
Uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya 'da motosikletiyle uçurumdan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mart Pazar günü Feslikan yaylasındaki evini kontrol etmek için 07 F 6882 plakalı motosikletiyle yola çıkan Musa Şahin (70), iddiaya göre, motosikletiyle birlikte uçurumdan yuvarlandı. Şahin'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yayladaki eve giden jandarma ekipleri, ev ve çevresinde yaptığı aramada bir şey bulamadı. Bir gün sonrası yayla yolunda yapılan aramada ise Şahin ve kullandığı motosiklet uçurumda bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenene yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Antalya, 8 Mart, 3. Sayfa
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