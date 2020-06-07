Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı

Denizli'de kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde baba hayatını kaybetti, anne ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Uçuruma yuvarlanan otomobilde baba öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
07.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:47
Denizli'de kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde baba hayatını kaybetti, anne ve 2 çocuğu ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden babanın cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Acıpayam ilçesi Benlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Asiye Yıldırım idaresindeki 20 DB 465 plakalı otomobil Kelekçi Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak 15 metrelik uçuruma yuvarlanıp, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler ise jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri baba Ahmet Yıldırım'ın sıkıştığı yerde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan anne Asiye ile çocukları Volkan ve Yüksel Ata'yı araç içerisinden çıkarıp ambulanslar ile hastaneye kaldırdılar. Otomobil içerisinde sıkışan baba Ahmet Yıldırım'ın cansız bedeni ise itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinde çıkarıldı. Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Denizli, Anne, 3. Sayfa, Haber

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