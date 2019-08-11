Haberler» 3. Sayfa» Haber

Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

11.08.2019 15:37 Uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi öldü
Niğde'nin Ulukışla ilçesinde bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulukışla ilçesi Alihoca Köyünde Abdurahman Açık (47) yonetimindeki 01 C 6447 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza yerine Niğde AFAD,Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araç içerisinde bulunan sürücü Abdurahman Açık (47) ve Serap Açık' ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD ve İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan 2 kişinin cesetleri Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:08   Şirinevler'de dengesini kaybeden genç metrobüsün altında kaldı
17:03   Gaziantep'te trafik kazası: 2 ölü
17:01   Kadıköy'de alkollü trafik magandasının polisten kaçtığı anlar kamerada
16:57   Çamlıca gişelerde sıkışmalı kaza: 3 yaralı
16:54   En acı bayramı yaşadılar
16:50   Kağıthane'de freni patlayan çekici 3 araca çarptı
16:32   Kumluca'da orman yangını