Uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralı kurtarıldı.

15.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:21
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kamuran K.'nın (65) kullandığı plakası belirtilmeyen otomobil, Yeniköy Mahallesinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Mahalle sakinlerinin sürücüyü çıkardığı araçta sıkışan eşi Necla K. (63) ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği karı koca ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, Yeniköy, Şarköy, Güncel, Haber

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