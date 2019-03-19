Uçuruma Yuvarlanan Otomobilden Sağ Çıktı

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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü feci kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.Gaziantep'İn Yavuzeli ilçesinden Araban ilçesine seyir halinde bulunan M.T. idaresindeki 27 DS 597 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. İlçe çıkışında meydana gelen feci kazada sürücü M.T. hafif yaralandı. Emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif atlatan M.T. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. - GAZİANTEP