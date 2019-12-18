Haberler » 3. Sayfa » Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler

Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Hatay'da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

18.12.2019 21:21 | Son Güncelleme: 18.12.2019 21:30Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
'da 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçesi Döver mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 EE 631 plakalı otomobilin sürücüsü Gökben Aslanyürek (29), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracıyla 150 metrelik uçurumdan aşağıya yuvarlanan Gökben Aslanyürek, ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri ve jandarma ekiplerinin yardımıyla yukarı çıkarılan Gökben Aslanyürek, Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı kadının durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Jandarma, Defne, Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:59 Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı - Haberler
22:54 Eskişehir'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü - Haberler
22:50 Samsun'daki kazada bir öğrenci daha hayatını kaybetti - Haberler
22:47 Ahmet Davutoğlu'ndan Devlet Bahçeli'nin yeni partilerle ilgili "Dışarıdakilerin kuklaları" sözlerine yanıt - Haberler
22:46 Türk Kızılaydan "Uluslararası Göçmenler Günü" konseri - Haberler
22:02 Uludağ'da cesedi bulunan Efe Sarp'ın ölüm nedeni belli oldu - Haberler
21:59 9 yaşındaki çocuk indiği servis aracının altında kaldı! İzleyenlerin yüreklerini ağızlarına getiren görüntüler kamerada - Haberler
21:53 HDP'li 2 Belediye Başkanı daha tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest - Haberler
21:31 Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti! - Haberler
18.12.2019 23:15:25