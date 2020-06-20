Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

20.06.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:26
Karabük'ün Yenice ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
İlçe merkezinden Ihlamur Teras mevkisine giden Emrah Dibekli (28) yönetimindeki 78 AP 532 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.
Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil ağaçlara takıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine UMKE, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Güçlükle otomobilin bulunduğu yere ulaşan ekipler, ağır yaralanan sürücüyü çıkararak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Yenice, Güncel, Haber

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