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Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK'te, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) yaralandı.

14.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:42Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

BİLECİK'te, yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Ercan Çavdar (34) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, beldesinde meydana geldi. Ercan Çavdar yönetimindeki 23 ER 635 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi uçuruma şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metre taklalar atan otomobil ters durdu. Kazada sürücü Çavdar yaralandı. Çavdar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Vezirhan, Bilecik, Güncel

Kaynak: DHA

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