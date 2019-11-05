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Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari araçla uçuruma yuvarlanan sürücü bir gün sonra ölü bulundu.

05.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:48Uçuruma yuvarlanan sürücü 1 gün sonra ölü bulundu
Sinop'un Türkeli ilçesinde hafif ticari araçla uçuruma yuvarlanan sürücü bir gün sonra ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dursun Bozkurt idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Türkeli ilçesi Satı köyü mevkisinde yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Dursun Bozkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Dün yaşanan iş makinesinin şarampole devrildiği kazaya gelerek, ailesine taziyede bulunduğu belirtilen Dursun Bozkurt'un dönüş yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildiği tahmin ediliyor. Kazadan bir gün sonra bulunan Bozkurt'un cenazesi, Türkeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP

Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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