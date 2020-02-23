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Uçurumda bulunan kadın cesediyle ilgili yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yol kenarındaki uçurumda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

23.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:48Uçurumda bulunan kadın cesediyle ilgili yakalanan 1 zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde yol kenarındaki uçurumda kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Pozantı-Akçatekir kara yolu kenarındaki uçurumda 23 yaşındaki Z.A'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili 'da gözaltına alınarak Adana'ya götürülen şüpheliler H.Ç. ve O.Ç'nin Pozantı İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.Ç. ise serbest bırakıldı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne başvuran bir kişi, H.Ç. ve O.Ç'nin Adana'nın Pozantı ilçesinde otoyol kenarında 23 yaşındaki Z.A'yı öldürdüğü ihbarında bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pozantı-Akçatekir kara yolu kenarındaki uçurumda bulunan Z.A'ya ait cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırmıştı.
Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları belirlenen şüpheliler H.Ç. ve O.Ç. ise Şanlıurfa'da gözaltına alınmıştı.

Şanlıurfa, Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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