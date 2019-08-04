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Uçurumda ceset bulundu

Denizli'nin Babadağ ilçesinde kayıp olan Ayhan B., ölü olarak bulundu.

04.08.2019 10:43 Uçurumda ceset bulundu
Denizli'nin Babadağ ilçesinde kayıp olan Ayhan B., ölü olarak bulundu.

Denizli'nin Bekirler Mahallesi'nde yaşayan Ayhan B.'ye (46) ulaşamayan yakınları sabah saatlerinde jandarmaya durumu bildirdi.

Ayhan B.'nin kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekipleri arama çalışması başlatıldı. 5 saat süren arama çalışmasında jandarma arama köpeği de ekip arasında yer aldı. Arama çalışmaları sırasında 40 metre derinlikteki bir uçurumda ceset bulundu. Cesedin incelemesinin ardından Ayhan B.'ye ait olduğu tespit edildi. Ceset bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İddiaya göre Ayhan B.'nin, kaçak kazı yaptığı belirlenen ve jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan iki kişiden biri olduğu belirtildi. - DENİZLİ

Babadağ, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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