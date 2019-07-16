16.07.2019 15:32
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Uçurumda erkek cesedi bulundu

Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu.

Antalya'da uçurumda erkek cesedi bulundu.
Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda bir erkek cesedi olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, yaklaşık 120 metre derinlikte bulunan cesedin yanına iple indi. Yaklaşık dört saatlik çalışmanın ardından ceset, üzerine konulduğu sedyeyle uçurumdan çıkarıldı.
Ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna götürüldü.
Öte yandan cesedin yaklaşık iki ay önce bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a ait olma ihtimaline karşı baba İhsan Yıldız da Güver Uçurumu'na geldi. Yetkililerden bilgi alan Yıldız, ardından adli tıp morguna gitti.
Cesedin DNA karşılaştırması sonucu Yıldız'a ait olup olmadığının tespit edileceği öğrenildi. Uçurumda erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA
Döşemealtı, Antalya, AFAD, Güncel

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