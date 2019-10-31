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Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

31.10.2019 17:20Uçurumda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde, uçurumda mahsur kalan 7 keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Karacadağ köyünde yaşayan Ramazan Büyükada'ya ait 7 keçi, köy yakınlarındaki bir uçurumda mahsur kaldı.
Keçilerine kendi imkanlarıyla ulaşamayan Büyükada, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen Gerede ve Bolu itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
Halat yardımıyla uçuruma inen ekipler, mahsur kalan 7 keçiyi, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtardı.

İtfaiye, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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