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Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırmandıkları uçurumda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

10.08.2019 22:40
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tırmandıkları uçurumda mahsur kalan 2 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle mevkiinde bulunan uçuruma tırmanan 2 keçi mahsur kaldı. Mahsur kalan keçileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tırmandıkları yerde mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler merdiven yardımı ile keçilerin mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Mahsur kalan 2 keçi, itfaiye aracının merdivenine bindirilerek mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Kurtarılan 2 keçi daha sonra sahibine teslim edildi. Keçilerinin kurtarıldığına çok sevindiğini ifade eden Turhan Tankutay, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

Kocaeli, İtfaiye, Ulaşlı, Gölcük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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