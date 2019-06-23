23.06.2019 12:29
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Uçurumdan düşen şahıs ölümden döndü

Uçurumdan düşen şahıs ölümden döndü

Samsun'da uçurumdan düşerek dereye yuvarlanan şahıs hastanelik oldu.

Samsun 'da uçurumdan düşerek dereye yuvarlanan şahıs hastanelik oldu.

Olay, Atakum ilçesi Elmaçukuru Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesine giderken çamurdan ayağı kayarak yaklaşık 25 metrelik uçurumdan dereye yuvarlanan Salih K. (47) yaralandı. Kendi imkanları ile sudan çıkarak komşu evine gidip yardım isteyen Kaya, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
fındık , atakum , samsun , 3. Sayfa

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