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Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular

Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldularManisa'nın Turgutlu ilçesinde, dağ yolunda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlanırken, sürücü Ferhat Zeybek ve Emre Arı araçtan son anda atlayarak ölümden döndü.

25.11.2019 23:21 | Son Güncelleme: 25.11.2019 23:21
Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular
Manisa'nın ilçesinde, dağ yolunda kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlanırken, sürücü Ferhat Zeybek ve Emre Arı araçtan son anda atlayarak ölümden döndü. Yaralanan 2 kişi, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü.
Kaza, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Turgutlu'nun Çatalköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaybolan köpeklerini aramak için gittikleri bölgeden dönen Ferhat Zeybek (38) yönetimindeki 35 JBS 51 plakalı otomobil, toprak yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Bu sırada sürücü Zeybek ile yanındaki Emre Arı (16), otomobilden atlayıp, son anda kurtuldu. 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobil hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. Ana yola çıkan 2 yaralı, diğer sürücüler tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. FOTOĞRAFLI
Haber: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-
Uçurumdan yuvarlanan otomobilden atlayarak son anda kurtuldular

Turgutlu, Güncel

Kaynak: DHA


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