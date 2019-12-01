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Uçurumun kenarındaki ağaca çarpıp askıda kalan kamyonette sıkışan 2 yaralı kurtarıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, uçurumun kenarındaki ağaca çarpıp askıda kalan kamyonette sıkışan 2 yaralı kurtarıldı.

01.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:08Uçurumun kenarındaki ağaca çarpıp askıda kalan kamyonette sıkışan 2 yaralı kurtarıldı
'nın ilçesinde, uçurumun kenarındaki ağaca çarpıp askıda kalan kamyonette sıkışan 2 yaralı kurtarıldı.
Abdülkadir D. (17) idaresindeki 16 VE 677 plakalı kamyonet, Nadır Yolu'nda kontrolden çıkarak uçuruma doğru sürüklenirken bir ağaca çarparak durabildi.

Uçurumun kenarında askıda kalan aracı fark eden vatandaşlar, kamyonette sıkışan yaralılardan sürücünün amcası Yavuz Selim D'yi (40) bulunduğu yerden çıkardı. Bu sırada yoldan geçerken duran beton mikserinin önündeki çelik halatla kamyonet sabitlendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beton mikseri ve itfaiye aracının halatlarıyla sabitlenen kamyonet, vinçle bulunduğu yerden çekildi.
ekipleri araçta sıkışan Abdülkadir D'yi yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkardı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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