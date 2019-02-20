Uçurumun kenarından keçiyi böyle kurtardılar
BURSA - Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde uçurumun kenarında mahsur kalan keçi, AFAD
ekipleri tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlatmaya çıkan A.E., keçilerinden birinin uçuruma düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, kısa sürede keçinin bulunduğu yere kadar indi. Keçinin boynuzlarına ip geçiren ekipler, sakinleştirdikleri keçiyi yukarı çıkardılar.Sağ salim kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Bursa,AFAD,Orhangazi
Kaynak: İHA