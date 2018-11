Uçuş Harekât Uzmanları İgü'de Yetişecek

20 Kasım 2018 Salı 10:08



'Uçuş Harekat Uzmanı Eğitimi' için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İstanbul Gelişim Üniversitesi MYO Uçuş Harekat Yöneticiliği Programına yetki verildi. Böylece, ilgili bölümden mezun öğrenciler her hangi bir uçuş harekat uzmanı kursuna gitmeden üniversiteden sertifika alarak SHGM sınavlarına girme hakkı kazanacak. Avrupa 'dan akredite ettiği 53 programı ile Türkiye 'de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite olma unvanını elinde bulunduran İstanbul Gelişim Üniversitesi'ne 'Uçuş Harekat Uzmanı (Dispatcher) Eğitimi' için sertifika yetkisi verildi. İGÜ, Türkiye'de bu yetki sertifikasına sahip ikinci yükseköğretim kurumu oldu. Bu sayede mezun öğrenciler, 3 ay süreli ve yüksek maliyetli her hangi bir dispatcher kursuna gitmeden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde (SHGM) sınavlara girme hakkı kazanacak.UÇUŞ HAREKAT UZMANI (DISPATCHER) NEDİR?Uçuş Harekat Uzmanı; uçuşların öncelikle emniyetle gerçekleştirilmesi için gerekli tüm uçuş planlamalarını yapar ve uçuş boyunca uçuşu takip eder. Uçuşun herhangi bir safhasında mesul pilotun talebi veya ele ulaşan bilgiler ışığında uçuşun güvenli ve etkin bir şekilde devamını sağlamak için uçuş ekibini bilgilendiren, uçuş hakkındaki bilgilerin gerekli birimlere aktarılması için uçuşu izleyen, acil durum (sabotaj, kaza kırım, uçak kaçırma vb.) bilgilerinin gerekli birimlere iletilmesini sağlayan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından lisanslandırılan kişidir. Uçuş Harekat Uzmanları, hava araçlarının mümkün olduğunca hızlı ve emniyetli bir şekilde kalkışa hazırlanmalarını sağlar. Herhangi bir hava aracının uçuşa hazırlanması ile ilişkili farklı operasyonların/işlemlerin ve hizmetlerin tümünün, söz konusu uçağın kendisine tahsis edilmiş zamanda kalkış gerçekleştirebilmesine imkan verecek şekilde doğru zamanda ve doğru sırada bir araya getirilmesine destek olur.Uçuş Harekat Uzmanları; temizlik, yakıt ikmali ile bagaj ve kargo yüklemesi işlemlerini kapsayan faaliyetleri takip ederek, kalkışa hazır olduklarından emin olmak üzere kabin ekibi ve hava aracı teknisyenleri ile yakından ilişki kurar ve bu kişilerle birlikte hareket ederler. Farklı hizmet sağlayıcılarının tümü ile temasın sürdürülebilmesi için operasyonel planlama araçlarından elektronik sistemlere kadar geniş bir dizi teknolojiden yararlanırlar. Uçuşlar günün her saatinde gerçekleştirileceğinden vardiyalı çalışma sistemi gerektirir. Uçuş harekat uzmanları yolcu ve kargo havayolu işletmelerinin temsil/gözetim şirketlerinde iş bulabilmektedirler.UYGULAMA EĞİTİMLERİUçuş Harekat Yöneticiliği programındaki öğrenciler uygulama eğitimlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu IFTC firmasında Airbus A320-200 veya Boeing B737-800 Uçak Simülatörlerinde Pilot eğitmenlerle 4 saatlik uçuş yaparak tamamlayacaklardır. Uçuş eğitimleri sonrası öğrencilere firma tarafından sertifika verilecektir. - İstanbul