Uçuş ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya'ya gönderildi

Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağı, Antalya'da bir lisede eğitim amaçlı kullanılacak.

06.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:22
Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağı, Antalya'da bir lisede eğitim amaçlı kullanılacak.
Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığında bulunan uçak, parçalara ayrılıp 3 tıra yüklenerek yola çıkarıldı.
Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik, AA muhabirine, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.
Boeing 737-400 Classic tipi eski bir yolcu uçağının 3 yıl önce okula kazandırıldığını belirten Çevik, "Bu F-4 projemizle artık okulumuz bir açık hava müzesine dönüyor. Bahçemizde bir yolcu uçağı, F-4 savaş uçağı ile T67 eğitim uçağımızla beraber gelecek nesillere havacılığı sevdirmek, gelişen uçak sanayimize öğrencilerimizi yetiştirmek ve uçak sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.
Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 2023 vizyonunda meslek liselerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
Okul olarak bu vizyon kapsamındaki hedeflere büyük önem verdiklerini anlatan Çevik, "Uçak teknisyenliği eğitimine de uygulamalı olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.
Çevik, lisenin mottosunun "Her şey bir hayalle başlar." olduğunu aktararak, öğrencilere hayal ettiklerinde nelere kavuşabileceklerini göstermeye çalıştıklarını dile getirdi. Uçuş ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya’ya gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Antalya, Güncel, Haber
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