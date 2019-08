Uçuş öncesi sarhoş olan iki pilot tutuklandı

Amerikan United Airlines Havayoları'nın 2 pilotu, uçuş öncesi sarhoş oldukları gerekçesiyle tutuklandı.Amerikalı United Airlines Havayoları'nın 2 pilotunun, İskoçya'nın Paisley şehrinde polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı bildirildi. Pilotların, İskoçya'nın Glasgow Havalimanı'ndan ABD'nin New Jersey Newark Uluslararası Havalimanı'na planlanan uçuş öncesi aşırı alkolü oldukları gerekçesiyle tutuklandığı açıklandı.Polisin dikkati sayesinde ortaya çıktıUnited Airlines Havayollarına ait uçağın pilotlarının uçuş öncesi geldikleri havalimanında yaptıkları dengesiz hareketler, polisin dikkatinden kaçmadı. Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olmalarından şüphelenilmesi üzerine yerel saatle 07.35'de gözaltına alınan pilotların tutuklandığı resmen açıklandı. Pilotların tutuklanmasıyla İskoçya'nın Glasgow kentinden ABD'nin New Jersey eyaletine gerçekleştirilmesi planlanan saat 09.00 kalkışlı ve UA162 sefer sayılı uçuşun iptal edildiği bildirildi.Pilotlar 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıyaOlayla ilgili olarak İskoçya polisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 61 ve 45 yaşlarında iki erkek pilotun tutuklandığını ve pilotların Salı günü Demiryolları ve Ulaştırma Güvenliği Yasası uyarınca hakim karşısına çıkacaklarını duyurdu. Glasgow Havalimanı'ndan ABD'ye kalkması beklenen uçağın mürettebatı hakkında 'sarhoş olduklarından şüphelenildiği yönünde' ihbar alındığı açıklandı. İlgili kanun, alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edilen havacılık personeline 2 yıla kadar hapis cezası veya para cezası verilmesini öngörüyor.Havayolu şirketinden 'üzgünüz' açıklamasıUnited Airlines Havayollarından yapılan açıklamada, "İskoçya'nın Glasgow kentinden ABD'nin New Jersey Newark Uluslararası Havaalanına gerçekleştirilmesi planlanan UA162 sefer sayılı uçuşumuzun mürettebat eksikliği nedeniyle iptal edildiği için üzgünüz" denildi. Yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin "her zaman öncelikli" olduğunu belirten şirket, "Tüm çalışanlarımızı en yüksek standartlarda tutuyoruz ve alkol konusunda tolerans göstermeyen katı bir politikamız bulunuyor. Bu pilotlar görevden hemen alındı ve yerel makamlarla tamamen işbirliği içindeyiz" açıklamasında bulunarak pilotların sorumsuz davranışlarına müsamaha gösterilmeyeceğini duyurdu.İptal edilen uçuşu telafi etmeye çalışan Amerikalı havayolu firması, "Şu anda, müşterilerimizi mümkün olan en kısa sürede seyahatlerine geri döndürmek için çalışıyoruz" duyurusunu yaptı.2017'de de benzer bir olay yaşanmıştıGlasgow Havalimanı'nda, United Airlines firmasının 2 pilotu daha sarhoşken uçuş gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 2017 yılında tutuklanmıştı. Glasgow Havalimanı'ndan 27 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirecekleri uçuş öncesi tutuklanan 35 yaşındaki Kaptan Pilot Paul Grebenc 10 ay hapse mahkum edilirken, 45 yaşındaki meslektaşı Carlos Roberto Licona ise 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. - EDINBURGH