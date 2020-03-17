Uçuş yasağı hava trafik radarına böyle yansıdı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeni ile Türkiye'nin uçuş yasağı olan ülke sayısını 20'ye çıkarmasının ardından uçuş yoğunluğunun düşmesi hava trafik göstergesine yansıdı.
17.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:43
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs nedeni ile Türkiye 'nin uçuş yasağı olan ülke sayısını 20'ye çıkarmasının ardından uçuş yoğunluğunun düşmesi hava trafik göstergesine yansıdı.
Türkiye, yeni tip korona virüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sonrasında yaptığı açıklamada bugüne kadar 14 ülkeye konulan uçuş yasağına 6 ülke daha eklenerek 20 ülkeye çıkarıldığını duyurmuştu. Getirilen yasak kararının ardından İstanbul üzerinde azalan uçuş trafiği hava uçuş trafik izleme radarına yansıdı. - İSTANBUL
Türkiye, yeni tip korona virüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına sonrasında yaptığı açıklamada bugüne kadar 14 ülkeye konulan uçuş yasağına 6 ülke daha eklenerek 20 ülkeye çıkarıldığını duyurmuştu. Getirilen yasak kararının ardından İstanbul üzerinde azalan uçuş trafiği hava uçuş trafik izleme radarına yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Türkiye, Wuhan, Güncel
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