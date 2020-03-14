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Uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son gün salı

Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir.

14.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:45
Uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son gün salı
Dışişleri Bakanlığı: "Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler Salı günü saat 23.59'a kadar dönebilir."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, Güncel

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