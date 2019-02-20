Uçuşlara sis engeli

Uçuşlara sis engeliSis Hava Trafiğini Olumsuz Etkiledi
İSTANBUL - Sabah
saatlerinde İstanbul
'da etkili olan yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi. Atatürk Havalimanı
ve Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda da uçuşlar olumsuz etkilendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inmesi gereken 20 sefer Çorlu Ankara İzmir
'e yönlendirilirken, Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY
'nin 4 uçağı ise Çorlu ve Ankara havalimanılarına yönlendirildi. Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum
, 09.15'de planlanan Samsun
ve 09.55'de planlanan Diyarbakır
uçuşları da iptaledildi.
Sabiha Gökçen,İstanbul Atatürk Havalimanı,Sabah,İstanbul
Kaynak: İHA