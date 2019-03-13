Uçuşları Durdurulan İki Uçağa Yolcusuz İntikal Serbest

Kaynak: İHA

Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu ancak yolcusuz intikal uçuşları hariç tutuldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu. Konuya ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur" denildi. - ANKARA