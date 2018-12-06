Ucuz Altyapı Pahalıya Geldi

Tam 60 yıldır boru üreticisi olmanın tecrübesiyle sel olaylarını değerlendiren Zorlu,bilinçsiz altyapı projeleri ve uygulamalarının, faciaya davetiye çıkardığını söyledi.

Zorlu bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, "Hammadde fiyatına boru satışı yapanlarla, bu boruları alanlar, hasarın faturasına ortak edilmeli" dedi

Küresel ısınmanın doğal etkileri sonucu oluşan sel baskınları, ülkemizi son zamanlarda altyapıda yaşadığı büyük sorunlarla karşı karşıya bıraktı. 2018 yılı içinde Denizli'den Ordu'ya, Antalya'dan Giresun'a, Kahramanmaraş'tanMuğla'ya kadarbir çok kentte, sel baskını yaşanırken, altyapımızın yetersiz ve kalitesizoluşu nedeniyle bunun Türkiye'ye faturası milyonlarca lira oldu. Son olarak turizm cenneti Bodrum'u iki kez vuran sel faciası acı gerçeği bir kez daha yüzümüze vururken, tam 60 yıldır boru üreticisi olan bir firmayı yöneten işadamı Kemal Zorlu, altyapı sorununu sert ithamlarda bulunarak ortaya koydu.

BİLİNÇSİZ PROJE VE UYGULAMALAR

Son zamanlarda ülkemizin bir çok şehrinde altyapıyla ilgili büyük sorunlar yaşandığını vurgulayan Ege Yıldız A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, bunun en büyük nedeninin bilinçsizaltyapı proje ve uygulamaları olduğunun altını çizdi.Derelerin taşması¸ yolların büyük hasar görmesi ve şehirlerin sular altında kalmasının yarattığı büyük maddi zararın, yıllardırher platformda dile getirdikleri yanlış uygulamaların bir sonucu olduğunu ifade eden Zorlu şöyle konuştu:

SU BASKINLARININ BİR NEDENİ DE KALİTESİZ MALZEME !

"Biz boru üreticisi bir firma olarak yıllardan beri dile getirdiğimiz altyapıda standartlara uygun ve kaliteli boru kullanımı zorunluluğunubir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Çünkü yatırım projelerindeucuza mal etmek için kullanılan standart dışı mallar, bugün ortaya çıkan hasarın en önemli nedenlerinden biri haline geldi. Belediyelere, resmi kurumlara, hammadde fiyatına boru satışı yapan üreticiler var.Bunlara hala prim verilmesi ve resmi kurumların hazırladıkları şartnamelerin çok etkin kullanılmaması sonucunda milyarlara varan büyük maddi hasarlar ortaya çıkmaktadır. Yani işin astarı yüzünden pahalıya gelmektedir."

CAN KAYIPLARINI UNUTMAYALIM…

Türkiye'nin 1992 yılında 261 kişinin, 2009'da da 31 kişinin hayatını kaybettiği iki büyük sel faciası yaşadığını hatırlatan ve son yıllarda ülkemizin dört bir yanından su baskını haberlerinin geldiğini vurgulayan Zorlu, sadece maddi hasara değil, can kaybına da neden olabilen bu konuda yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti.

"İTHAM EDİYORUM"

Zorlu, "Altyapıda kalitesiz ve yetersiz malzeme kullanılması ancak ciddi müeyyidelerle önlenebilir. Standart dışı malzemeyle üretim yapan firmalara ve bu boruların kabulünü yapan birimler,bu işin maddifaturasını ödemeye ortak olmalıdır.Hammadde fiyatına boru üreten ve bu boruları alarak altyapıda kullananlar vatan hainidir.Bunları 60 yıldır kaliteden taviz vermeden boru üretimi yapan bir firmanın başındaki kişi olarak dile getiriyorum ve itham ediyorum. Bazı kişiler göz göre göre gelen, can ve mal kaybına neden olan su baskınlarının perde arkasındaki görünmez suçlularıdır" dedi.

Zorlu bunların yanında çok ciddi kalite kontrolü yapan ve uygulatan belediyelerin de olduğunu, bunların hakkını da teslim etmek zorunda olduklarını vurguladı.