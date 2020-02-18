Ucuz ekmek satan fırıncı 'haksız' bulundu (2)

FIRINI GEÇEN YIL DEVRALDI

Antalya 'da, 5 yıl önce ilan edilen fiyatın altında ekmek satıldığı için haksız rekabet oluşturduğuna hükmedilen fırının şu anki sahibi Yusuf Tekin, fırını yaklaşık 1 yıl önce 6 Mart'ta devraldıklarını, söyledi. Fakat şirket adının değişmediğini aktaran Tekin, "Şu anda taş fırın ekmeğinin maliyeti 95 kuruş. Sağlıklı koşullarda üretilen bir taş fırın ekmeğinin maliyeti. Biz rayiç olarak bakkallara dağıttığımız ekmeklerimizi 1 liradan veriyoruz. 95 kuruşun altında olanlar özellikle Kepez bölgesinde, 75 kuruşa büyük firmaların yaptığı rekabet. Bizim tarzımızda butik çalışan bir yer 100 çuval alıyorsa onlar 200 çuval alarak unu daha az fiyata getiriyor ve böyle haksız bir rekabet oluşuyor. Biz sağlıklı koşullarda 95 kuruşa ekmeğimizi mal ediyoruz. Tezgah satış fiyatımız 1 lira 25 kuruştur. Olması gereken fiyat budur. Ne halkımıza ne de kendimize zarar veriyoruz. Herkesin ortak çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz" diye konuştu.

Fırından ekmek alan Rıza Ateş ise "Ucuz ekmek ben de isterim ama tabii ben fırıncı değilim. Ekmeğin neye mal olduğunu da bilmem. Mahkeme öyle bir karar verdiyse bir bildiği vardır. Bunu söylemek bana düşmez. Ucuz ekmeği kim istemez. Ama üreticiyi, imalatçıyı da düşünmek lazım. Bizim gelirimiz çok mu yüksek ama teraziyi de ortadan tutmak lazım" dedi.

Mustafa Adıgüzel adlı vatandaş ise "Ucuz ekmeği herkes ister. Millet keyfine göre nerede ucuz, temiz bulursa oradan alır. Buradan kaç sefer aldık, hoşumuza gitti. Vicdanı olan zaten rayiç neyse ondan satar. Ekmeğin kalitelisi olmaz. Hijyenik olur. Ekmek ekmektir" dedi. Yüksel Borluk da "Adam diyor ekmek 1.25, diyor pahalı. Sigaraya 30 lira veriyorsun o değil de ekmek mi pahalı" dedi.