25.06.2019 20:29
Haberler » Güncel » Haber

Ucuz ekmek satan fırıncıya dava

Ucuz ekmek satan fırıncıya dava

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncı Kazım Balaban'a, 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fırıncı Kazım Balaban 'a, 400 gram ekmeği 1 liraya sattığı için diğer fırıncılar tarafından 'haksız rekabet' iddiasıyla dava açıldı.
Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban, 400 gramlık ekmeği 1 TL'ye sattı. İlçedeki diğer fırıncılar, Balaban'ı haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle mahkemeye verdi. Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'nce davaya bilirkişi atandı. Bilirkişi raporunda Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğu vurguladı. Unu toplu şekilde ve nakit aldıkları için maliyetin düştüğünü, iş yerinin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve sadece kendi fırınında elden satış yaptığını ifade eden Kazım Balaban, düşük maliyeti vatandaşa yansıtmak istediklerini söyledi. Dava süreci devam ederken, Balaban ile ilçedeki diğer fırıncılar, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.


- Bursa
Kaynak: DHA
Mustafakemalpaşa , Bursa , Balaban , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
21:23 ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi komiser vekili görevini bırakıyor
21:22 Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
21:20 SULTANBEYLİ'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
21:20 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan'da
21:19 - Yemen'de Gıda Yardımının Askıya Alınmasında Taraflardan Karşılıklı Suçlamalar
21:18 Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
21:16 Turistlerin cüzdanları güvenlik kamerası sayesinde bulundu