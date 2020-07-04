UCUZ HALI, PASPAS KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

ARNAVUTKÖY'de sokakta satılan ucuz halı ve paspas koronavirüsü unutturdu.

04.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:39
ARNAVUTKÖY'de sokakta satılan ucuz halı ve paspas koronavirüsü unutturdu. Düşük fiyattan alışveriş yapmak isteyen mahalleli sosyal mesafeyi ve maske takmayı unuttu. Dip dibe durarak yere serilen ürünleri almak için birbiriyle yarıştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arnavutköy'de dün gece 22.00'da bir seyyar satıcı, sokağa halı, banyo paspası ve yorgan örtülerini sererek ucuza satınca, mahalledeki kadınlar sosyal mesafeyi unuttu. Sokağın ortasına serilen halı ve örtülerden satın almak istedi. Maske takmayan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan kadınlar, yere serilen halı ve örtüleri kontrol etti, beğendiklerini aldı. UCUZ HALI, PASPAS KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››UCUZ HALI, PASPAS KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:47: Victoria'da Covid-19 salgınında 3 ayın ardından en yüksek vaka sayısı - Haber 11:47: Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle 50 çeşit doğal sabun üretiyor - Haber 11:45: Diyarbakır'daki kuyumcu dolandırıcılığında bir şüpheli daha yakalandı - Haber 11:45: Van'da bir mahalledeki karantina uygulaması kaldırıldı - Haber 11:44: 'Bataklık Operasyonu' şüphelileri, adliyeye sevk edildi - Haber 10:45: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı - Haber 10:31: Lunaparklar ve tematik parklar 6 Temmuz'dan itibaren faaliyete başlayabilecek - Haber 09:49: Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor - Ekonomi 09:46: Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi - Ekonomi 09:10: Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı - Haberler