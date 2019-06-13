13.06.2019 16:55
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Üçüz kardeşler Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti

Üçüz kardeşler Vali Ali Hamza Pehlivan

Üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan Karakoç, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan Karakoç, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

İstanbul'da ikamet eden Bayburtlu mobilya ustası Salih Karakoç, eşi ve üçüzleriyle birlikte yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Bayburt'a geldi. Ailesiyle çıktığı şehir turu esnasında Valilik önünden geçen Karakoç, üçüzlerinin kendisine Vali ile tanışma isteklerini bildirdiğini ifade etti. Çocukların talebi üzerine Valilik binasına giren baba Karakoç, durumu o sırada mesaiye devam eden Valilik çalışanlarına bildirdi. Recep, Tayyip ve Erdoğan üçüzlerinden gelen görüşme talebin kendisine ulaşması sonrasında Vali Pehlivan çocuklarla buluştu.

Recep, Tayyip ve Erdoğan Karakoç kardeşler ve diğer aile bireyleriyle Valilikte bir araya gelen Vali Pehlivan üçüzlerle yakından ilgilenip çeşitli hediyeler verdi. Vali Pehlivan, üçüzlerin Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir süre baba Karakoç ve aile bireyleri ile sohbet eden Vali Pehlivan, ziyaretten ziyadesiyle memnun olduğunu dile getirdi. Vali Pehlivan, Karakoç çifti ile üçüzlerine ziyaretleri için teşekkür ederek yaşamlarında iyilik ve başarılar diledi. - BAYBURT
Kaynak: İHA
İstanbul, Bayburt, Recep Tayyip Erdoğan, Hamza Pehlivan, Güncel

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