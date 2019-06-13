Üçüz kardeşlerden Vali Pehlivan'a ziyaret

Bayburtlu üçüz kardeşler Recep, Tayyip ve Erdoğan Karakoç, Vali Ali Hamza Pehlivan
'ı ziyaret etti.İstanbul
'da ikamet eden mobilya ustası Salih Karakoç, eşi ve üçüzleriyle yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Bayburt'a geldi.
Ailesiyle gezerken Valilik önünden geçen Karakoç, üçüzlerinin Vali Pehlivan ile tanışmak istediklerini belirtmesi üzerine konuşu Valilik çalışanlarına söyledi.
Talebin iletildiği Vali Pehlivan, Recep, Tayyip ve Erdoğan Karakoç'la görüşeret çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Vali Pehlivan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karakoç çifti ile üçüzlerine yaşamlarında iyilik ve başarılar diledi.
Kaynak: AAİstanbul
, Bayburt
, Hamza Pehlivan
, Güncel